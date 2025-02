Dimite el presidente de Rumanía antes de las elecciones presidenciales de mayo

Bucarest, (EFE).- El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, anunció este lunes de forma sorpresiva su dimisión, con lo que pone fin a su mandato antes de las elecciones presidenciales previstas en mayo, y aseguró que su marcha evita una crisis porque el Parlamento estaba a punto de iniciar un proceso de destitución.

Tras la anulación de las elecciones presidenciales de diciembre, Iohannis alargó su permaneció en el cargo de forma interina, ya que su mandato caducó el 21 de diciembre.

Esta situación fue respaldada por el Tribunal Constitucional, que dictaminó que el presidente en funciones debía continuar en el puesto hasta la toma de posesión de su sucesor.

Sin embargo, la permanencia en el cargo de Iohannis, cuya dimisión se hará efectiva el miércoles, fue cuestionada por la oposición de ultraderecha, que impulsó un proceso de destitución.

Ese proceso de destitución, de ser aprobado por el Parlamento, debería ser ratificado en un referendo que, por las fechas, podría coincidir con las elecciones presidenciales previstas el 4 de mayo.

«Todo esto tendría consecuencias a nivel interno y, lamentablemente, también a nivel externo. Ya no habría más debates sobre las próximas elecciones presidenciales. No habría discusión sobre cómo avanza Rumanía», advirtió Iohannis, el primer presidente en dimitir en el país de 19 millones de habitantes.

Iohannis calificó el proceso de destitución en su contra de «totalmente innecesario», argumentando que, en cualquier caso, habría dejado el cargo en pocos meses y que nunca violó la Constitución.

Sin embargo, afirmó que dimitir era la mejor decisión para evitar una crisis política de grandes consecuencias.

«Ninguno de nuestros socios comprenderá por qué Rumanía destituye a su presidente. Seríamos efectivamente el hazmerreír del mundo”, dijo Iohannis durante una declaración televisada.

Según la Constitución, la presidencia interina recaerá en el actual presidente del Senado, Ilie Bolojan, del gubernamental Partido Nacional Liberal (PNL, centroderecha), quien asumirá la jefatura del Estado hasta las elecciones presidenciales de mayo.

La oposición de extrema derecha, como la Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR), el segundo partido más votado en las elecciones legislativas del pasado 1 de diciembre, consideraron una victoria la renuncia de Iohannis, un político liberal con una clara posición a favor del rumbo euroatlántico del país.

Las formaciones del Gobierno, formado por conservadores, socialdemócratas y liberales, consideran que el proceso de destitución era de carácter político y carecía de fundamento.

La crisis política en Rumanía se desencadenó tras la anulación de las elecciones presidenciales, decisión tomada por el Constitucional después de que los servicios de inteligencia detectaran indicios de injerencia externa durante la campaña electoral.

En la primera vuelta de los comicios el ganador inesperado fue Calin Georgescu, un candidato ultraderechista prorruso prácticamente desconocido que consiguió un enorme apoyo gracias a TikTok y que aseguró que no gastó ni un céntimo en su campaña.

