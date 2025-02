Ágatha Ruiz de la Prada presenta colección de moda hecha con piezas reutilizadas

Nueva York (EE.UU.), (EFE).- La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada presentó este domingo su propuesta para el próximo otoño-invierno, confeccionada totalmente en material reciclado, en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York.

Fiel a su estilo, la española llenó de color la pasarela de Diseñadores de Moda de Latinoamérica, que en su 15 edición, presentó modistos de Venezuela, Perú, México, Puerto Rico y Cuba, entre ellos emergentes y otros con una carrera establecida en sus países, como el mexicano Carlos Pineda, que no deja de deslumbrar con los detalles de las piezas y también fiel al color y estampados.

«Toda la ropa que hay aquí es de ropa reutilizada de colecciones anteriores o retazos», comentó a EFE previo a presentar su colección. «Le estamos dando una segunda vida» a las piezas reutilizadas.

Ruiz de la Prada abrió, como suele hacer, el evento exclusivo para diseñadores latinos, cuya presencia en general se ha reducido en la pasarela oficial de la Semana de la Moda en Nueva York.

La española, que se ha convertido en la madrina para los que asisten a este evento, dijo además a EFE que la próxima semana presentará en Madrid una colección más amplia, de material reciclado, que será «apoteósica» y la más importante del trabajo que ha hecho en materia de sostenibilidad.

Vestidos, faldas y pantalones cortos y largos, suéter invernales, aunque también de manga corta, en los que, como siempre, no teme mezclar formas y colores naranja, azul, amarillo, verde, rosa, rojo o morado que deleitaron al público -en su mayoría hispanos- en un desfile que tampoco es tradicional ya que es divertido, con modelos que lanzan besos, se contornean con la música y dibujan con sus dedos un corazón en el aire.

Algunas de las modelos desfilaron con carros de compra plegables, de la nueva colección como parte de su colaboración con la empresa Rolser que los fabrica.

Destacó entre los diseñadores el puertorriqueño Disiego Borrero, que a sus 17 años debutó hoy en Nueva York con una propuesta que fusiona lo contemporáneo y lo victoriano, en la que la transparencia y los encajes fueron protagonistas.

«Fue una experiencia inolvidable y va a marcar mi vida», dijo el joven a EFE, que escuchó un fuerte aplauso y vítores cuando saludó al público.

Y en un mundo donde modelos jóvenes llenan las pasarelas destacó también el brasileño Ricardo Beranger, que a sus 52 años ha comenzado como maniquí en EE.UU. «Muchos me preguntan si soy diseñador, o si soy estilista, hay siempre miradas diferentes, pero sigo adelante», dijo tras lucir creaciones de Aaron Fonseca, que junto a Pineda representaron a México.

Fonseca presentó una versión moderna del poncho mexicano en confecciones para hombre y mujer, en las que algunas piezas tenían el rostro de la actriz María Félix y la pintora Frida Kahlo y en las que no faltaron las flores que la identificaban y que finalizó su saludo con un «¡Viva México!».

Mientras que Pineda optó por elegantes vestidos largos ceñidos al cuerpo, algunos drapeados y otros confeccionados en volantes, como el espectacular rojo con el que abrió su pasarela, y también estuvo llena de vida con otras piezas en estampados coloridos, muy propios de su país.

