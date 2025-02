‘Rita’, de Paz Vega, Premio del Público del Festival de Cine Global de Santo Domingo

Santo Domingo, (EFE).- La película ‘Rita’, de la actriz y directora española Paz Vega, consiguió el Premio del Público del Festival de Cine Global de Santo Domingo, que se celebró desde el pasado 31 de enero en la capital dominicana.

En esta decimoséptima edición del evento, en la que compitieron 51 trabajos, el galardón a la Ópera Prima de Ficción recayó en ‘Manas’ (Brasil/Portugal), de Marianna Brennand Fortes; el de la Ópera Prima Documental fue para ‘Tongo Saa’ (Levantamiento en la noche), de Nelson Makengo (República Democrática del Congo); el de Ópera Prima Animación se le otorgó a ‘El sueño de Clarice’, de Fernando Gutiérrez y Guto Bicalho (Brasil); y el de Ópera Prima Cortometraje fue para ‘Ya Hanouni’, de Lyna Tadount y Sofian Chouaib (Francia).

El premio a Corto Global de Ficción y/o Documental fue, ex aequo (compartido), para ‘Inmarchitables’, de David de Luca Ferrini (Chile), y ‘A summer’s end poem’, de Lam Can Zhao (China); mientras que el de Corto Global de Animación lo consiguió ‘El niño que engañó a la muerte’ (The boy who cheated death), de Pipou Phuong Nguyen (Francia).

Esta edición, con una programación de 123 cintas de diversas nacionalidades y en la que se honró la memoria del cineasta dominicano Rubén Abud, tuvo a La India como país invitado, honor que el año próximo le corresponderá a Hungría.

El festival contó con invitados internacionales como la actriz mexicana Adriana Paz, premiada en Cannes por ‘Emilia Pérez’ y que tuvo en cartel su nuevo filme, ‘Arillo de hombre muerto’; la directora venezolana galardonada en San Sebastián Mariana Rondón, que presentó ‘Zafari’ junto a la productora del filme, Marite Ugas; Paz Vega, con su cinta ‘Rita’ o la actriz española Macarena Gómez, que, junto al director Juanfer Andrés, asistió a la premiere de ‘Tabula Rasa’.

También fueron invitados el director indio Ankur Arun Kakatkar, que, con una amplia delegación del país invitado, participó en la premiere mundial de ‘Courage’, junto con su compatriota y realizador Ramesh Yanthra, que presentó su filme ‘Tractor’. Igualmente, asistieron la actriz y productora colombiana Luminixia Gómez, con ‘La Matriarca’ y el actor hispano-cubano Rubén Cortada, entre otros.

Relacionado