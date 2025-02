Juez federal bloquea el plan de Trump de echar a miles de empleados de Usaid

Washington, (EFE).- Un juez federal bloqueó este viernes temporalmente el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, de obligar a miles de empleados de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés) a dejar sus puestos con una baja administrativa.

La orden iba a entrar en vigor justo antes de la medianoche y la cadena NBC apuntó que el magistrado Carl Nichols, del Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia, tomó la decisión tras haber escuchado los argumentos de la Administración republicana y de dos grupos representantes de trabajadores federales.

El plan gubernamental contemplaba una baja para los 2.200 empleados en el país y retirar a casi todos los trabajadores en el extranjero en un plazo de 30 días.

Cerca de 2.200 empleados habían recibido comunicación sobre la obligación de acogerse a la baja administrativa antes de las 23:59 hora local (04:59 GMT del sábado), aunque 500, según indicó un abogado del Departamento de Justicia en la corte, ya habían dado el paso.

El diario The New York Times (NYT) había adelantado que en cumplimiento de la directriz del líder republicano, Usaid iba a recortar drásticamente sus efectivos hasta el punto de eliminar la práctica totalidad de sus 10.000 empleados y salvar solo 290 puestos considerados «esenciales».

De acuerdo a esa información, se quedaban al margen de las excedencias un pequeño número de quienes se dedican a actividades de salud (77) y asistencia humanitaria (78), mientras que las oficinas de Usaid centradas en la ayuda directa a otros países estaba previsto que quedaran reducidas a 12 personas para África, 8 para Latinoamérica y Caribe y 21 para Oriente Medio y Asia.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, de quien depende ahora Usaid por decisión de Trump, había justificado los despidos no solo por una cuestión de eficiencia, sino también como castigo a un movimiento de «insubordinación» entre los miles de afectados.

En una entrevista con la cadena Fox esta semana, el jefe de la diplomacia estadounidense dijo que se había encontrado con que los empleados de esa agencia fueron «totalmente reacios a cooperar», así que no había «otra opción» que la de tomar decisiones «drásticas» para poner la situación bajo control.

El plan de eliminar Usaid en la práctica era coherente con el anuncio de Trump de recortar el gasto del país en proyectos de cooperación internacional, tanto a través de Usaid como de agencias de la ONU u otras ONG. Esto suponía un duro golpe a la cooperación en el mundo, pues según Naciones Unidas EE.UU. es responsable del 47 % del gasto global en asistencia humanitaria.

Los despidos iban a ser muy rápidos: a los destinados en el llamado Servicio Exterior se les dio 30 días para regresar a Estados Unidos, mientras que los empleados del interior fueron notificados mediante un mensaje en la web de la organización el pasado martes de que su baja se haría efectiva este viernes.

