La CIA también ofrece indemnizaciones a todos sus trabajadores si renuncian

Nueva York, (EFE).- La Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense también ha ofrecido indemnizaciones a todos sus trabajadores si renuncian, en línea con las acciones del Gobierno del republicano Donald Trump para reducir el tamaño de todo el aparato público.

Según The New York Times, los funcionarios de la CIA han recibido una oferta por la que pueden renunciar a su puesto y seguir percibiendo su salario hasta finales de septiembre, como los empleados de otras agencias, después de que su director, John Ratcliffe, así se lo pidiera al Gobierno.

El Gobierno de Trump ofreció la semana pasada un paquete de indemnización sin precedentes para reducir el tamaño de todo el aparato público a través de «dimisiones diferidas», pero las agencias de seguridad nacional habían quedado fuera de la medida inicialmente.

Una portavoz de la CIA dijo al Times hoy que esta acción es «parte de una estrategia holística para inyectar en la agencia energía renovada, dar oportunidades para que emerjan líderes incipientes y mejorar la posición de la CIA para cumplir su misión».

Este mismo miércoles, el diario informó de que la CIA envió a la Casa Blanca un correo electrónico no clasificado que enumera a los empleados contratados en los últimos dos años siguiendo la orden ejecutiva firmada por Trump para reducir el número de funcionarios federales.

La lista incluye el nombre y la inicial del apellido de los trabajadores, entre ellos analistas cuyo trabajo se centra específicamente en China y cuyas identidades suelen protegerse ante el interés de los hackers chinos, lo que ha generado polémica por el riesgo de filtración a adversarios del país.

La fecha límite para acogerse a la oferta de «dimisión diferida» a nivel general es el 6 de febrero por la noche, pero no está claro si los funcionarios de la CIA también responden a ese plazo.

Trump ha puesto al magnate tecnológico Elon Musk al frente del objetivo de reducir drásticamente el tamaño del Gobierno estadounidense.

