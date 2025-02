Junta Central Electoral recuerda restricciones sobre precampaña y campaña

La JCE reitera que los actos proselitistas no están permitidos antes de que comiencen los períodos de precampaña y campaña para las elecciones de 2028.

Santo Domingo, (EFE).- La Junta Central Electoral (JCE) recordó este miércoles a los partidos políticos y a la ciudadanía que, conforme a la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral y la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, los períodos de precampaña y campaña aún no han iniciado, por lo que no están permitidos actos proselitistas en favor de ningún ciudadano o entidad política.

En un comunicado, la JCE hizo un llamado «a los líderes y las lideresas de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, así como a quienes participan y/o dirigen este tipo de actos y a la ciudadanía en general, a actuar con responsabilidad y compromiso democrático, respetando las reglas establecidas y contribuyendo a un ambiente electoral basado en el sosiego social y político, el orden, la integridad y la legalidad».

La nota recordó que para las elecciones generales de 2028, el período de precampaña comenzará el primer domingo de julio de 2027, mientras que la campaña electoral iniciará formalmente con la proclama que emitirá la JCE a más tardar 70 días antes de los comicios.

Como órgano rector del proceso electoral, la Junta Central Electoral «tiene el deber de garantizar el respeto a la ley y velar por el cumplimiento de las disposiciones que regulan los tiempos y condiciones de la precampaña y la campaña«.

Por ello, advirtió se aplicarán las sanciones establecidas en las leyes a quienes infrinjan estas normas mediante la realización de actos previos de precampaña y campaña.