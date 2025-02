Academia de Ciencias respalda cese de operaciones de mineras en Las Cuevas del Pomier

Santo Domingo, (EFE).- La Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD) manifestó este miércoles su «pleno» respaldo al cese de las operaciones mineras y la salida de las empresas que explotan las rocas calizas de las inmediaciones de Las Cuevas del Pomier, en la provincia de San Cristóbal.

La Academia agregó en un documento que el retiro de estas mineras es un «justo» y «válido» reclamo que por décadas ha formulado las organizaciones de la provincia de San Cristóbal, así como la comunidad científica y ambiental de la República Dominicana.

«La reserva antropológica Cuevas de Borbón o Pomier es un importante monumento natural que forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de República Dominicana, localizada en la provincia de San Cristóbal, cuya designación como tal está amparada por la Ley 202-04», afirmó la entidad científica.

Dijo que esta ley tiene el objetivo de salvaguardar la «inmensa» riqueza cultural, arqueológica y antropológica que se encuentran en más de 35 espectaculares cavernas con cientos de muestras de arte rupestre, obras y herencia inequívoca de nuestros aborígenes; allí se conservan también interesantes elementos de la biodiversidad.

Aseveró la entidad que las Cuevas del Pomier forman parte de un patrimonio cultural y natural que constituye un bien de carácter colectivo que la sociedad dominicana está en la obligación de exigir su conservación.

«Esta reserva ha estado seriamente amenazada por las actividades mineras realizadas en su zona de amortiguamiento, cuyos efectos han degradado brutalmente la estructura física de las cavernas, deteriorando sensiblemente las invaluables pictografías, los petroglifos y la biodiversidad asociada» agregó la Academia de Cencias.

Aseguró que por más de cincuenta años se han desarrollado las actividades mineras sin ningún criterio de sostenibilidad, las que han colocado en una situación de grave amenaza las «valiosas» muestras antropológicas que atesora esta reserva y que han provocado la destrucción de aquel hermoso paisaje y belleza escénica que exhibía la zona.

Acotó que sumado a estos daños, su explotación también ha contaminado y reducido «drásticamente» el caudal de aguas subterráneas que circulan por ese complejo sistema de cavernas, «agua que suple parte de la demanda del acueducto de San Cristóbal y dan soporte a las actividades recreativas del centro turístico La Toma, una de las principales atracciones de la provincia».

«Abrigamos la esperanza de que el anuncio hecho recientemente por Rafael Salazar, director ejecutivo de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), en el sentido de que todo está listo para que se produzca el retiro definitivo de las mineras del Pomier, no sea un anuncio más de las autoridades correspondientes a los fines de apaciguar los reclamos de la sociedad dominicana».

No obstante, resaltó que es importante destacar que durante el tiempo que estas empresas mineras han estado operando en la zona, no han realizado ninguna actividad de remediación ambiental como lo establece la Ley 64-00 y el plan de manejo elaborado para implementarse en El Pomier, a pesar de los grandes beneficios que han obtenido.

«En vista de esta cruda realidad, nuestra comisión considera que es oportuno que el Estado dominicano les exija a estas compañías los recursos financieros necesarios para mitigar el gran pasivo ambiental que han ocasionado en el Pomier», concluyó la Academia de Ciencias de la República Dominicana.

