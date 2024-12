Zoe Saldaña recibe su primera nominación al Globo de Oro a mejor actriz de reparto

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE) – La talentosa actriz de origen dominicano Zoe Saldaña recibió este lunes una nueva distinción en su exitosa carrera al ser nominada al Globo de Oro en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su interpretación como Rita Mora Castro, una abogada de gran envergadura emocional, en el aclamado musical de suspenso Emilia Pérez.

La noticia fue recibida con entusiasmo por sus fanáticos y colegas, quienes celebraron el logro de la actriz, que continúa consolidándose como una de las figuras más destacadas en la industria del cine. En Emilia Pérez, Saldaña da vida a una abogada que se enfrenta a dilemas personales y profesionales, mientras se ve atrapada en un enredo de misterio que mantiene al espectador al borde del asiento.

Una carrera de éxitos y reconocimiento mundial

Zoe Saldaña, nacida en Passaic, Nueva Jersey, y criada en la República Dominicana, ha sido un referente del cine contemporáneo, destacándose por su versatilidad y habilidades actoriales. Con más de 20 años de carrera, ha dejado una marca indeleble en el cine internacional gracias a sus papeles en algunas de las franquicias más exitosas de todos los tiempos, como Avatar, Guardians of the Galaxy y Star Trek.

Desde su participación en Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003), Saldaña ha sido un rostro familiar en Hollywood, alcanzando el reconocimiento global gracias a sus papeles icónicos en el género de ciencia ficción y acción. Su carrera ha sido marcada por una serie de interpretaciones memorables que le han valido múltiples premios y nominaciones.

El Globo de Oro y su significado

Este reconocimiento en los Globos de Oro marca un importante hito en la carrera de Saldaña, quien continúa rompiendo barreras como una de las actrices más influyentes de la industria. En esta nueva etapa de su carrera, la actriz se adentra en géneros más complejos, como el musical de suspenso, demostrando su capacidad para adaptarse y brillar en distintos estilos cinematográficos.

La 81ª edición de los Globos de Oro se celebrará el próximo 7 de enero de 2024, y promete ser una noche llena de emociones, con la participación de algunas de las figuras más destacadas del cine y la televisión internacional. Para Saldaña, esta nominación es una nueva validación de su talento y de su incansable dedicación a la actuación.

El futuro de Zoe Saldaña parece aún más prometedor, y con Emilia Pérez, se reafirma como una de las artistas más talentosas y versátiles de su generación.