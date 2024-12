Trump dice que consideraría la posibilidad de que Estados Unidos abandone la OTAN

Nueva York, (EFE).- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo en una entrevista a NBC que consideraría la posibilidad de que Estados Unidos abandone la OTAN si los países miembros no «pagan sus facturas».

«Si están pagando sus cuentas, y si creo que nos están tratando de manera justa, la respuesta es: absolutamente, me quedaría con la OTAN», dijo en su primera entrevista televisiva tras su victoria en las elecciones del 5 de noviembre, pero anotó que de lo contrario consideraría que su país se retire

Trump, señaló en el programa «Meet the Press», que fue pregrabado y se difundió este domingo, que la OTAN se «aprovecha» de Estados Unidos, un mensaje que reiteró en varias ocasiones ya en su primer mandato (2017-2021), periodo en el que tuvo una relación tensa con la organización.

En tanto, el republicano anotó que la OTAN se «aprovecha» de EE. UU. en las contribuciones a la Alianza, pese a que su país es el que los defiende, al tiempo que Europa no les da un tratamiento comercial justo, en su opinión.

«Logré que se destinaran cientos de miles de millones de dólares a la OTAN simplemente con una actitud dura. Les dije a los países: ‘No los voy a proteger a menos que paguen’, y comenzaron a pagar. Y eso ascendió a más de 600.000 millones de dólares», añadió el magnate, haciendo referencia a su primer mandato.

La OTAN, creada después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, se comprometió en 2014 a que sus miembros gasten al menos el 2 por ciento del PIB en defensa, algo que Trump ha presionado para que se logre, aunque también ha considerado que el porcentaje ideal debería ser el 4 %.

