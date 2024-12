Supérate anuncia que el bono navideño se entregará casa por casa desde este domingo

Santo Domingo, (EFE).- El programa Supérate anunció que desde este domingo entregará casa por casa los bonos navideños del 30 % de los beneficiados que aún no lo ha recibido, y que suman 350,000 personas.

«Informamos a la comunidad que a partir de este 8 de diciembre, los bonos navideños, asignados a #Supérate, serán entregados casa por casa con brigadas encabezadas por personal de nuestra institución, los cuales estarán debidamente identificados», dijo el organismo en sus redes sociales.

Las brigadas de Supérate entregarán los bonos, de 1,500 pesos cada uno, a través de una tarjeta Mastercard Banreservas, que deber activada llamando al número 809 920-2004.

El organismo refirió que durante la primera semana de este diciembre, la entrega de la «brisita navideña, fue recibida por el el 70 % de las familias en condición de vulnerabilidad.

La entrega del bono navideño ha sido duramente criticada por sectores de la oposición, que han señalado el supuesto desorden provocado por esto, pues el anuncio de la ayuda ha llegado a personas como, por citar, un ejemplo, al expresidente Leonel Fernández y a otras personas que no se encuentran en situaciones vulnerables económicamente.

Asimismo, la plataforma de Supérate ha colapsado en varias oportunidades debido, según el programa, a la gran cantidad de personas que intentan comunicarse para saber si le han depositado el bono.

No todas las personas que figuran en los planes sociales del Gobierno recibirán el bono, han adelantado las autoridades.

Relacionado