El Heredero reafirma apuesta al talento nacional y exportación del cine local

Una divertida aventura familiar que conecta culturas y secretos, protagonizada por Raymond Pozo, Miguel Céspedes, Sawandi Wilson y Caroline Aquino

Santo Domingo, R.D.- Caribbean Films reafirma su compromiso con el cine local y el talento dominicano con el estreno de «El Heredero», una divertida comedia familiar que se exhibe en las salas de cine

Esta nueva producción destaca por su rica conexión cultural y emocional, una historia que explora las complejidades de las relaciones familiares, el poder y el dinero, siempre con el característico humor dominicano.

La gala premier de «El Heredero» estuvo encabezada por figuras de renombre como Miguel Céspedes, el actor estadounidense Sawandi Wilson y la comunicadora Caroline Aquino, quienes protagonizan la historia junto a Raymond Pozo. Es una aventura que une dos mundos: el de un joven marine estadounidense y una familia dominicana, bajo la dirección de Frank Perozo, quien también asume un rol antagónico en la cinta junto con el influencer Marko.

En la premier estuvo presente el actor estadounidense Sawandi Wilson, quien interpreta a John en la película. Wilson cuenta con una destacada trayectoria en el cine y la televisión. Ha participado en exitosos filmes como “Step Up 3D” y “Isn’t It Romantic”, además de reconocidas series como “The House of Flowers” de Netflix, “Quantico” y “Star Trek: Discovery”. Su versatilidad y experiencia internacional aportan un valor único a esta producción.

El elenco principal incluye además a talentos como Rosmery Herrand, Carolina Rivas, Carlos Montesquieu, Francisco Vásquez, Yubelkis Peralta y otros reconocidos actores locales e internacionales, con la participación especial de figuras emergentes como Angel Dior, Sebastián Hakuna y Liche Ariza.

Filmada en las pintorescas locaciones de La Romana y Lawrence, Massachusetts, la película apuesta por mostrar la riqueza visual y cultural tanto de República Dominicana como de la diáspora dominicana en Estados Unidos. Así mismo la casa productora Caribbean Films comunico que El Heredero estará disponible en cines de Puerto Rico e islas del Caribe a partir del 2 de enero 2025, mientras que el 17 de enero del 2025 tendrá su estreno en Estados Unidos.

“El Heredero” es una realidad gracias al apoyo de sus inversionistas Altice, Coca Cola y Quala. Así como la marca patrocinadora Milex y el apoyo de la Dirección General de Cine (DGCINE) en la persona de su directora, Mariana Vargas. La película será exhibida a nivel nacional y estará disponible en las principales salas de cine de Republica Dominicana a partir de este jueves. Para horarios y cartelera caribbeancinemasrd.com

SOBRE CARIBBEAN FILMS

Caribbean Films es una compañía de entretenimiento dedicada a la producción de películas y series de alta calidad y ganadoras de premios locales. Caribbean Films se ha destacado por producir proyectos comerciales con altos estándares de producción, que marcaron un precedente de éxito en la industria del cine dominicana, así como en el mercado en español en EE. UU. y América Latina. Algunas de las películas producidas incluyen Colao, No es lo que parece, Que León, Los Leones, La vida de los Reyes, Flow Calle, Teacher Mechy, líos de Familia, La Trampa, Colao 2, Perdiendo el juicio, y su más reciente proyecto Baño de Mujeres, actualmente en post producción. Caribbean Films es una división del grupo Caribbean Cinemas, la cadena de cines más grande de la región, con presencia en 17 territorios en el Caribe y América Latina.