Ancelotti: «Un descanso, a veces, le puede venir bien a Mbappé»

Madrid, (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, mostró todo su apoyo al delantero francés Kylian Mbappé, admitiendo que no está logrando sacar su «mejor versión», pese a lo que destacó una mejoría en «intensidad», sin descartar que «un descanso», en determinados momentos, «le puede venir bien».

«Él es consciente, como se vio en su post después del partido (tras caer en San Mamés), de lo que está haciendo y de lo que puede y va a hacer. Es un jugador que no está sacando su mejor versión. Hay muchos que no la sacan y no son conscientes. Él lo es y hace todo lo posible para lograrla lo antes posible. Estamos con él», dijo Ancelotti.

«Hay que evaluar todas las cosas, lo importante es tener comunicación con el jugador, ver lo que pasa, explicar lo que tiene que hacer… Me parece que los dos últimos partidos a nivel de intensidad de juego ha mejorado mucho. Hizo 600 metros ante el Getafe de intensidad de velocidad y 500 contra el Athletic. Es un buen dato. Apoyarlo no significa que tiene que jugar todos los partidos, un descanso, a veces, le puede venir bien», reconoció.

El técnico italiano valoró la dificultad que está sufriendo Mbappé para encajar en sus primeros meses en el Real Madrid a un nuevo estilo de juego, pero destacó el sacrificio del jugador por lograr lo más pronto posible su adaptación.

«Creo que es un problema de continuidad que llegará también cuando él y los compañeros se adapten a sus características que son peculiares, especiales. Esta conexión llegará poco a poco. Lo más importante es que él es consciente y está trabajando para sacarlo adelante lo antes posible», opinó.

Convencido de que pronto Mbappé recuperará su verdadera identidad, Ancelotti intentó sacar conclusiones positivas. «El tema de los penaltis es de momentos, el jugador hay momentos que se encuentra motivado para tirarlo, como en Bilbao, y en otro no. Él tiene que aguantar, pelear, luchar, sacrificarse porque este momento va a terminar. Lo que me da una buena sensación es que los dos últimos partidos a nivel intensidad ha mejorado».