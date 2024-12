Abinader dice que la Misión de Seguridad en Haití tendrá éxito si completa sus agentes

Santo Domingo, (EFE).- El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que la Misión Multinacional de Seguridad (MMS) que opera en Haití tendrá éxito en pacificar ese país, siempre y cuando se completen los agentes prometidos para conformarla y se suministren los recursos para garantizar su operación.

«Yo no quisiera referir, con el tema de Haití, no puedo catalogar que las tropas de Kenia han fracasado (frente a las pandillas armadas), lo que ha sucedido es que no se ha implementado como estaba planificado, de 2,500 agentes solo hay 400», dijo el gobernante en su habitual rueda de prensa de los lunes en el Palacio Nacional.

Recordó que en septiembre pasado conversó sobre esto con el presidente keniano, William Ruto, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

«Si se completan los 2.500 agentes y se transfieren los fondos necesarios para que estos operen, estamos seguros de que será la misión tendrá éxito en pacificar a Haití», afirmó Abinader.

La Misión para Haití fue aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en octubre pasado de 2023, a solicitud de las autoridades de ese país, debido a que el país está sumido en una crisis en todos los órdenes.

Varios países, liderados por Kenia, se comprometieron a enviar policías al país para lograr reducir el accionar de las bandas armadas que controlan el 85 % de Puerto Príncipe y otras zonas.

Sin embargo, solo cerca 400 de policías kenianos operan en Haití y lo dicho por Ruto ante la Asamblea General de la ONU, de que enviará más policías para completar en enero de 2025 el objetivo de 2,500, no se ha concretado.

«Kenia desplegará el contingente adicional para lograr el objetivo de contar con 2,500 agentes de policía para enero del próximo año», indicó Ruto en su discurso ante la ONU, al precisar que su país ha destacado ya 382 agentes» en Haití.

En esa oportunidad, Ruto afirmó que estaba «profundamente agradecido» por el apoyo financiero y logístico de EE.UU., Canadá y otros Estados miembros que asumen la carga.

Haití -el país más pobre de América y donde 5,4 millones de personas, la mitad de la población, sufre hambre aguda- vive en medio de la violencia de las bandas armadas que controlan en torno al 85 por ciento de la capital, Puerto Príncipe, y otras zonas.

Según datos de Naciones Unidas, el número de muertos en Haití por la violencia en lo que va de año es de al menos 4.544 y los heridos se elevan a 2.060, mientras que 2023 acabó con unas 8.000 víctimas entre fallecidos y heridos, cifras a las que hay que sumar los miles de desplazados que abandonan sus hogares en busca de lugares más seguros.

República Dominicana comparte con Haití la isla de Santo Domingo o La Española. El primero de estos países construye una valla fronteriza y ejecuta un plan de deportaciones masivas de ciudadanos haitianos. EFE