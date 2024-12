Director del Ideice: Investigación y evaluación, clave para una educación de calidad

Santo Domingo.- El director ejecutivo del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice), Dr. Jesús Antonio Andújar Avilés, afirmó que la educación enfrenta hoy desafíos sin precedentes que exigen respuestas rápidas, pero también fundamentadas y sostenibles. Esta realidad solo será posible mediante la instauración de un sistema de investigación y evaluación en educación que involucre a los actores clave de la sociedad dominicana.

Andújar Avilés pronunció estas palabras en su discurso de bienvenida durante la ceremonia de inauguración del 15.º Congreso Internacional “Ideice 2024″, que comenzó este lunes 2 de diciembre. Este evento reunirá a expertos nacionales e internacionales del sector educativo para compartir prácticas innovadoras, intercambiar conocimientos y presentar los resultados de investigaciones recientes.

La ceremonia contó con la presencia de destacadas autoridades del sistema educativo, encabezadas por el Dr. Ángel Hernández Castillo, ministro de Educación de la República Dominicana.

En su intervención, el Dr. Andújar Avilés destacó que, en el actual contexto, “la educación necesita valerse de la investigación y la evaluación, porque no podemos mejorar lo que no entendemos, ni cambiar lo que no medimos”. Definió la investigación y la evaluación como el puente entre el entendimiento profundo de los desafíos educativos y la implementación de acciones concretas que generen un cambio real y duradero. “Estas herramientas son clave para tomar decisiones basadas en evidencias y garantizar políticas y acciones oportunas”, agregó.

El Dr. Andújar Avilés subrayó que el trabajo para lograr la excelencia educativa en el país no puede ser una tarea de una sola institución, sino un compromiso multisectorial que involucre a empresas, organizaciones no gubernamentales, comunidades, padres y tutores, y, por supuesto, al Gobierno.

“Los protagonistas de esta tarea son claros: los docentes, como líderes del cambio en las aulas; los estudiantes, como el centro de todos nuestros esfuerzos; las familias y comunidades, como soporte esencial; las autoridades educativas, como garantes de políticas efectivas; y los investigadores y evaluadores, como generadores del conocimiento necesario para tomar decisiones acertadas”, aseguró.

En su discurso, hizo un llamado a todos los sectores sociales a unirse al esfuerzo colectivo para transformar la educación en la República Dominicana.

El Dr. Andújar Avilés también aprovechó la ocasión para anunciar una serie de iniciativas en las que el Ideice actualmente trabaja, resaltando el establecimiento de fondos concursables para apoyar investigaciones relevantes, fortalecimiento de la colaboración con universidades y centros de formación, y creación de un marco estratégico alineado con las líneas de investigación que necesita el sistema educativo dominicano, en concordancia con las políticas establecidas por el Ministerio de Educación.

Asimismo, adelantó que el Ideice está desarrollando una agenda nacional de investigación educativa que priorizará áreas clave, con la participación de actores relevantes del sistema, para garantizar acciones integrales y oportunas.

Durante su discurso, el Dr. Andújar Avilés también saludó al Dr. Javier Cejudo, de la Universidad de Castilla-La Mancha, España, quien presentó la conferencia magistral de apertura titulada “La inteligencia emocional en la era de la inteligencia artificial”.

Asimismo, dio la bienvenida a los conferencistas y talleristas internacionales que participarán en el cónclave educativo y agradeció a los autores de los 112 estudios sobre temas relevantes de educación que se presentarán en este encuentro.

El 15.º Congreso Internacional Ideice 2024 que comenzó este 2 de diciembre en el Hotel Dominican Fiesta, en Santo Domingo, se extenderá hasta este miércoles 4 de diciembre.