El Presidente Abinader destaca logros y metas de desarrollo en su mensaje navideño

Con metas claras para 2028: erradicar el hambre, reducir la pobreza al 15% y garantizar empleo formal para el 80% de los jóvenes

Santo Domingo. En un emotivo mensaje transmitido por redes sociales y las principales cadenas de televisión, el Presidente Luis Abinader se dirigió al país para reflexionar sobre los logros alcanzados, los retos superados y las metas ambiciosas que persigue su gobierno. El discurso, cargado de espíritu navideño, estuvo enfocado en inspirar esperanza y unidad entre los dominicanos.

Abinader resaltó que la Navidad es un momento especial para reflexionar sobre el pasado y soñar con un futuro mejor. “Es un tiempo para sentarnos en familia y recordar lo que realmente importa: nuestra gente, nuestras raíces, nuestra historia”, afirmó, llamando a la ciudadanía a construir juntos una República Dominicana más justa y equitativa.

Entre los avances destacados por el mandatario, subrayó:

•⁠ ⁠Reducción de la pobreza: Con la meta de disminuir la pobreza general al 15% y la pobreza extrema a menos del 1%, el gobierno avanza con programas como Supérate, que están transformando vidas.

•⁠ ⁠Educación como eje central: El Presidente mencionó programas como Escuelas Abiertas y Activas, además de estrategias de salud escolar y educación ambiental, que no solo impactan a estudiantes, sino también a comunidades enteras.

•⁠ ⁠Economía en crecimiento: Se han fortalecido sectores clave como zonas francas, turismo y exportaciones. Con estas estrategias, el país aspira a alcanzar los 15 mil dólares de renta per cápita y ampliar la clase media del 40% al 50% de la población.

•⁠ ⁠Inversión en infraestructura: Abinader destacó proyectos emblemáticos como el Sistema Integrado de Transporte en la capital y el monorriel en Santiago, que convertirán a esta última en una de las ciudades mejor conectadas de América para 2026.

•⁠ ⁠Meta de cero hambre para 2028: Declarar al país libre de hambre no es solo una aspiración, sino una promesa respaldada por acciones concretas.

El Presidente enfatizó que estos logros tienen un objetivo claro: mejorar la calidad de vida de los dominicanos, asegurando agua potable, empleos formales para el 80% de los jóvenes universitarios al graduarse y acceso a viviendas dignas y seguras.

Con un llamado a la unidad, Abinader instó a los dominicanos a soñar con un país donde el progreso sea un derecho, no un privilegio. “Que en esta Navidad, el verdadero regalo sea la esperanza en el país que queremos”, concluyó, deseando a todos los dominicanos una Navidad llena de amor, paz y unión.

