Monseñor Santiago Rodríguez denuncia trato inhumano en deportaciones de haitianos indocumentados

San Pedro de Macorís, R.D. – El obispo de la Diócesis de San Pedro de Macorís y Hato Mayor, monseñor Santiago Rodríguez, criticó enérgicamente la forma en que las autoridades de Migración y la Policía Nacional están llevando a cabo las deportaciones de haitianos indocumentados en el país. Según el prelado, estas prácticas son inhumanas y están marcadas por despojos, extorsiones y, en muchos casos, maltratos físicos.

Monseñor Rodríguez indicó que ha sido testigo de varias situaciones en las que los agentes actúan de manera incorrecta durante las deportaciones. Expresó que, aunque las personas indocumentadas estén violando la ley, siguen teniendo derechos que deben ser respetados. «Esa persona debe recibir un trato humano y se le debe permitir el tiempo necesario para recoger sus pertenencias», afirmó.

El obispo condenó el uso de violencia y humillaciones en estos operativos. «Esos extranjeros no deben ser maltratados con empujones. Su delito es no tener documentos, pero eso no justifica que se conviertan en víctimas de maltratos físicos y sean subidos a los camiones en condiciones peores que los animales», denunció.

Además, el líder religioso señaló que el problema no radica en las deportaciones en sí, sino en las irregularidades, abusos y mafias asociadas a estos procesos. Según Rodríguez, la extorsión y el maltrato son comunes, y las autoridades de Migración deben tomar medidas para erradicar estas prácticas bochornosas y deshumanizantes.

El obispo también reveló un incidente reciente en el que una monja nigeriana fue arrestada tras ser confundida con una ciudadana haitiana. La religiosa, que solo habla francés, pidió ayuda, pero según denuncias, algunos agentes intentaron extorsionarla ofreciéndole liberarla a cambio de favores sexuales. «Esas mismas propuestas, según ella, se hacen a otras mujeres de distintas nacionalidades tras ser detenidas», agregó Rodríguez.

Aunque reiteró su apoyo a las deportaciones como una medida necesaria, el prelado enfatizó que estas deben realizarse de manera organizada y respetuosa, sin caer en abusos. «El problema no es la deportación, sino el negocio, la crueldad, la mafia y el maltrato. Es necesario reformar estas estructuras corruptas y sancionar a los responsables», concluyó.

Monseñor Rodríguez hizo un llamado a las autoridades para que adopten un enfoque más humano y transparente en los procesos migratorios, en beneficio de la dignidad de todos los involucrados.