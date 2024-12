Luis Abinader dará el domingo un mensaje a la nación

Santo Domingo, (EFE).- El presidente Luis Abinader dará mañana, domingo, un mensaje a la nación, que los ciudadanos podrán seguir por canales nacionales y locales de televisión, radio y redes sociales, anunció este sábado Presidencia.

Según informó Presidencia, el primero de diciembre a las 7:00 de la tarde Abinader «se dirigirá al país con un mensaje especial».

Ya el lunes pasado, durante su rueda de prensa habitual, Abinader dijo que pronto se dirigiría al país no solo para tratar de los primeros 100 días de su nuevo mandato (2024-2028), sino también para anunciar los objetivos de su Gobierno en este cuatrienio.

El jefe de Estado aseguró entonces en La Semanal que República Dominicana «avanzará mucho en los próximos cuatro años».

El anuncio del mensaje a la nación de Abinader se dio a conocer hoy horas después de que finalizara en Higüey, en La Altagracia, un Consejo de Ministros.

Al término del mismo, el presidente señaló ante los medios que en La Altagracia faltan unas 270 nuevas aulas, de las cuales están en construcción en torno a 170, las cuales estarán listas para el año escolar de 2025, y precisó que para las 100 restantes se están buscando métodos ligeros de construcción a fin de que también puedan estar para entonces.

«El 60 % del déficit de aulas en toda la República Dominicana se realizó aquí, en La Altagracia, por el crecimiento enorme de la población (…) y las nuevas oportunidades de trabajo. No se quedó un solo niño fuera, hicimos todos los trabajos para que no se quedaran, y vamos a tratar para el próximo año suplirlo ya con la infraestructura pública» indicada, agregó.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, subrayó que el mayor reto en la provincia es el exponencial crecimiento poblacional.

Paliza precisó que, de 2010 a 2022, la provincia casi ha duplicado su población al pasar de 273.00 a 446.000 personas, «sin contar la población flotante característica» por su crecimiento por actividad económica, con la industria del turismo como su principal motor.

Por ello, añadió, se dispusieron 18,500 millones de pesos para llevar a cabo proyectos y anunció que en los próximos años se incrementará la ejecución de planes, como el alcantarillado sanitario de Higüey, entre otros. E

