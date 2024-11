Borja Jiménez: «No creo que los arbitrajes se vean afectados por lo que opine un técnico»

Leganés (Madrid), (EFE).- Borja Jiménez, entrenador del Leganés, afirmó que no cree que los arbitrajes «se vean afectados por lo que opine un técnico» al ser preguntado por las críticas de Luis García Plaza, ahora en el banquillo del Alavés y al que se enfrentará este fin de semana, tras un penalti pitado la jornada pasada contra su equipo en el partido ante el Atlético de Madrid.

«Leí algo al respecto y hubo gente que le recordó algunas acciones en las primeras jornadas donde fueron beneficiados, es lo habitual. También creo que él continúo con la frase diciendo que todo se equilibra a final de año y es con lo que te quieres quedar. No creo que sea una crítica muy elevada a los árbitros. Nosotros hemos podido tener más o menos acierto en los arbitrajes y el club se ha mostrado de una manera muy diferente y yo en particular también. Esto es como cada uno quiera gestionar las decisiones arbitrales. No creo que los arbitrajes se vean afectados por lo que opine un técnico», dijo.

Borja destacó la figura de García Plaza y consideró que hace «las cosas muy bien, con muchísimo sentido» y que tanto su plantel como el del conjunto vasco tienen que «convivir con la necesidad de ganar cuando hay duelos directos» como este: «Es un partido ante un rival directo a día de hoy y el valor de los partidos ante rivales directos siempre tiene mayor importancia, un valor doble».

«Tenemos clara la importancia de puntuar, sabemos que el Alavés allí es muy agresivo y que viene de ganar al Mallorca en Mendizorroza. Sabemos de la dificultad, pero en los campos de equipos que más o menos de nuestra liga el equipo siempre puntúa. Tenemos muchísimas esperanzas de sacar algo positivo por lo competitivo que es el equipo todos los días», añadió.

Sobre el planteamiento del choque opinó que «cuando sales a empatar, sueles perder» y que su idea «es intentar ganar porque el valor ante rivales directos es el doble, más fuera de casa», al tiempo que considera que «será un partido muy igualado, bonito y cerrado. Además aseguró que para él «no va a haber muchos cambios» de aquí a final de temporada con respecto a los equipos que pelean por salvarse y que su idea es acabar la primera vuelta con un número de puntos entre 18 y 20.

Por otro lado, habló sobre el lateral derecho, por el que pugnan Adrià Altimira y Valentin Rosier: «El equipo con Adri en el lateral ha ganado dos partidos y con Valentín uno. Nos da profundidad en cuanto a que es más alegre, más alto; principalmente por eso. Creemos que en este momento está mejor, no hay nada más allá de eso».

El año pasado ese puesto lo ocupaban Jorge Miramón y Allan Nyom, ninguno de los cuales siguen en el club: «Independientemente de que me hubiese gustado o no, no soy quien decide ni el que hace las plantillas. Sabéis mi opinión de Jorge, la sabe él. Y de Allan, que también la saben ellos. Muchas veces no es necesario lo que uno quiera o lo que uno necesite, son circunstancias del mercado de fichajes».

«Hemos decidido que los laterales sean Altimira y Rosier y estamos muy contentos independientemente del rendimiento que nos pudieran dar el año pasado Miramón y Nyom. Ya conocéis mi política sobre fichajes y renovaciones; estoy siempre muy al margen. Este año creo que tenemos una plantilla de muchísimo nivel y no soy yo quien decide nada de eso», manifestó.