ProUsuario devuelve RD 116.3 millones por reclamaciones entre enero y septiembre de 2024

Santo Domingo.- La Superintendencia de Bancos (SB) dispuso la acreditación de RD 116.3 millones a favor de usuarios y usuarias reclamantes, entre enero y septiembre de 2024.

Durante los primeros nueve meses del año, la Oficina de Servicios y Protección al Usuario (ProUsuario) recibió un total de 4,683 reclamaciones de personas que agotaron sus respectivos procesos con diversas entidades bancarias y escalaron a ProUsuario su inconformidad por la decisión recibida.

Hasta septiembre, ProUsuario notificó las decisiones administrativas de 4,085 reclamaciones, algunas de las cuales se recibieron en períodos anteriores.

Las causas más habituales de estas reclamaciones han sido: problemas en las transferencias (no reconocidas, no aplicadas, duplicadas, con error o procesadas con diferencias), consumos no reconocidos, retiros no reconocidos, cargos administrativos o duplicados, y problemas técnicos en cajeros automáticos.

La cantidad de recursos dispuestos para devolver desde agosto de 2020 a septiembre 2024 asciende a RD 499.7 millones, lo que supone un crecimiento exponencial con respecto al cuatrienio anterior, gracias a la estrategia de apertura de múltiples canales de proximidad y acceso para las usuarias y los usuarios financieros.

Aplicación ProUsuario

Uno de los aportes más visibles de la SB para quienes usan los servicios financieros ha sido su aplicación móvil ProUsuario, que ya cuenta con más de 340,000 personas registradas

Esta herramienta permite acceder al historial crediticio de manera gratuita y sin límite de visualización. De igual manera, la aplicación funciona como una ventana directa a servicios de ProUsuario que antes requerían de la presencialidad, como la realización de denuncias, quejas y reclamaciones.

ProUsuario App, disponible para Android y iOS, también es una fuente confiable de información para el buen manejo de las finanzas, con consejos prácticos que se ajustan a las situaciones cotidianas.

A través de la aplicación también se puede hacer un diagnóstico del nivel personal de endeudamiento, visualizar un mapa con las ubicaciones y horarios de todas las sucursales, cajeros automáticos y subagentes bancarios cercanos, así como la posibilidad de solicitar la exclusión de las listas de llamadas para el ofrecimiento de nuevos productos y servicios bancarios.

Otros canales de acceso a ProUsuario son las redes sociales, correo electrónico, página web, mensajería instantánea, asistencia telefónica y la atención presencial.