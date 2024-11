Borrell pide a la UE pasar a las medidas coercitivas y usar su influencia en Oriente Medio

Bruselas, (EFE).- El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, pidió a la UE utilizar su influencia en el conflicto en Oriente Medio y pasar de las medidas persuasivas a las “coercitivas” frente a Israel.

“Usemos nuestra influencia. Tenemos influencia, pero no queremos usarla”, indicó Borrell al inicio de la segunda conferencia de la Alianza Global para la Solución de Dos Estados que se celebra hoy en Bruselas.

El jefe de la diplomacia comunitaria, que concluye su mandato a final de mes, señaló que “podemos crear incentivos positivos y podemos poner medidas coercitivas”.

“En lo que respecta a la Unión Europea, tenemos que tomarlas por unanimidad, y sé que no ocurrirá, pero al menos hay que ponerlo en el escenario. Si no eres capaz de tomar medidas que vayan más allá de la persuasión no avanzaremos porque se ha demostrado que la persuasión no es suficiente”, afirmó.

Se preguntó en ese sentido “cuántas veces hemos ido a Israel a intentar parar lo que está pasando, pidiéndolo, rogándolo. Eso no basta”, apuntó.

En opinión de Borrell, «desgraciadamente la sociedad israelí está siendo colonizada desde dentro por el extremismo y los violentos”.

“Los colonos no sólo se están expandiendo por el territorio, la colonización de la mente de la gente es lo más peligroso a lo que se enfrenta la sociedad israelí, porque está socavando los cimientos de su democracia, después de lo que ha pasado en Gaza y lo que ha pasado en Cisjordania, este es un Israel diferente”, comentó.

Borrell mencionó que es necesario identificar y sancionar a los “saboteadores” de la paz.

Recordó que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant se enfrentan a una orden de detención por parte de la Corte Penal Internacional (CPI).

Sobre las críticas de algunos países a esa medida, Borrell pidió que “dejen de esconderse detrás del antisemitismo, no tiene nada que ver con el antisemitismo, se trata de buscar la justicia en la escena mundial”.

En esta nueva reunión de la Alianza Global, Borrell dijo que van a trabajar en el objetivo de un Estado palestino y establecer “un marco para que todos los que quieran trabajar en ello hagan contribuciones financieras, políticas, cosas prácticas”.

“No quería dejar mi trabajo en Bruselas sin celebrar esta reunión”, enfatizó.

Pese a que el primer paso es lograr un algo el fuego en Gaza, el político español dijo que “necesitamos abordar el conflicto subyacente” y “buscar una solución política a la ocupación”.

“El coste de que no haya paz se ha vuelto desorbitado. Hay que resolverlo. Ninguna otra disputa territorial agita las emociones y alimenta la polarización en todo el mundo y, en particular, dentro de las sociedades europeas, como este conflicto, ni ningún conflicto internacional causa tanto sufrimiento humano como el que vemos hoy en Gaza”, afirmó, señalando solo al de Sudán como posible “competidor”.

“Sin paz en Oriente Medio, toda la región estará en peligro, y no sólo toda la región, es un cáncer que saldrá a escena afectando a las relaciones internacionales y afectando desde dentro a las sociedades europeas”, opinó Borrell.

En esta conferencia se reúnen unas 90 delegaciones de países y organizaciones internacionales a nivel de altos funcionarios para “intercambiar puntos de vista” y “contribuciones prácticas” sobre cómo podrían implementarse un Estado palestino y otro israelí, explicaron fuentes comunitarias.

Esta Alianza Global fue impulsada por la UE y los países árabes en los márgenes de la última Asamblea General de las Naciones Unidas, el 26 de septiembre en Nueva York, y celebró su reunión inaugural en Riad los días 30 y 31 de octubre.