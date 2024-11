Márquez: “Me gustaría luchar por el título y estoy en el mejor equipo con la mejor moto”

Madrid, (EFE).- El piloto de MotoGP Marc Márquez, seis veces campeón del mundo de la categoría reina, dijo este miércoles que le gustaría «luchar por el título» y por eso está el mejor equipo con la mejor moto”, una Ducati oficial.

Márquez remarcó, no obstante, que participa en el mejor campeonato sobre dos ruedas y los otros pilotos “son muy buenos”, durante la rueda de prensa organizada por Estrella Galicia 0.0, uno de sus patrocinadores.

“Mi reto es hacer una pretemporada para prepararme bien físicamente. Lógicamente me gustaría luchar por el título y por eso estoy en el mejor equipo con la mejor moto. Tengo las herramientas y tendré que rendir al máximo, pero estamos en el mejor campeonato sobre dos ruedas y los otros pilotos son muy buenos”, dijo.

“He leído que voy a arrasar, pero se vive del presente. Mi compañero Pecco (Bagnaia) ha ganado 11 carreras de 20. No solo será un campeonato entre él y yo porque está Jorge Martín (actual campeón del mundo) con Aprilia, Pedro Acosta está muy cerca y soy consciente de que va a ser difícil y tiene que ser perfecto”, añadió.

Márquez, que abandonó las filas de Honda para fichar por Gresini, equipo satélite de Ducati, en 2023, concluyó tercero el mundial de pilotos sumando tres victorias y afronta la nueva temporada con el equipo oficial de la marca italiana, por el que fichó por los próximos dos años.

Al ser preguntado sobre sus sensaciones después del test de post-temporada en el Circuito de Barcelona, donde probó la moto de su nuevo equipo por primera vez, el de Cervera explicó: “En un día de test el primer objetivo es conocer a la gente. Estuve el 90% del día corriendo con la GP25 porque los técnicos tienen que escoger un camino a seguir. Tanto Pecco como yo teníamos la misma visión, vemos las mismas ventajas y los mismos problemas y me siento preparado para dar comentarios precisos a la fábrica”, expresó e indicó que, con su nuevo ingeniero de pista, Marco Rigamonti, se tienen que ir conociendo.

Márquez elogió a su nuevo compañero de equipo, Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, que ha sido subcampeón del mundo, únicamente a 10 puntos de Jorge Martín y campeón en 2022 y 2023.

“Llego a una situación que no he vivido nunca, de llegar a un ‘box’, que aunque no haya un 1 y un 2, pero hay ‘status’, y él lleva la voz cantante esta temporada. Nosotros intentaremos trabajar para estar más cerca, pero él es el referente”, comentó.

“El juego mental, si no eres rápido, no cuenta. Puedes decir lo que quieras, jugar a declaraciones, pero el mejor juego mental es en la pista y demostrar que ahí eres más fuerte”, completó el piloto que reconoció que, con la misma moto que sus rivales, no hubiera ganado el campeonato, pero que se hubiera quedado más cerca.

Además, habló sobre su fichaje por la marca italiana. “Cuando entré en Gresini he sido lo más profesional posible y me he intentado esforzar al máximo en pista porque si no das gas en pista no puedes optar a ninguna moto. Yo tenía claro que tendría que hacer lo mejor en pista para ver lo que me depararía el 2025 y cuando se abrió Ducati fui con todo a por ella”, remarcó Márquez, que mostró su felicidad por todo lo logrado con el equipo Gresini.

“Esta temporada, la gran pregunta era saber si iba a ser competitivo y lo soy. Llevábamos cuatro años donde todos los vídeos eran caídas, fracturas y ha sido muy bonito conseguir los objetivos que nos hemos propuesto y encontrar una gran familia y un buen ambiente perfecto para rencontrarme como piloto”, afirmó.

“Se lo dije a Gresini, que no se ha ganado un título, pero a nivel profesional y personal he ganado el encontrarme, alargar mi carrera deportiva y no pensar en si voy a seguir o no, que en la situación en la que estaba, se me habían pasado por la cabeza esas dudas”, prosiguió.

Sobre el momento de la temporada con el que se queda, el piloto explicó: “A nivel de sensación corporal me quedo con el test de Valencia, porque el dar el salto a una moto diferente fue el chute más grande de la temporada. También me quedaría con el podio de Jerez y con la victoria en Aragón, que tenía la confianza que tarde o temprano llegaría”, declaró.