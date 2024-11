Luis Fonsi vuelve a República Dominicana seis años después recordando sus clásicos

Santo Domingo, (EFE).- El artista puertorriqueño Luis Fonsi concluyó la madrugada de este domingo un concierto que presentó en el Palacio de Voleibol de Santo Domingo con motivo de su gira ’25 años Tour’, interpretando los clásicos que le llevaron a ser un artista reconocido internacionalmente.

Con un video que daba la cuenta atrás de 25 segundos en honor a su aniversario en la música y con el nombre de los países que está recorriendo en esta gira que cerrará el año próximo, Fonsi tuvo un arranque explosivo y con mucho ritmo gracias a ‘Corazón en la maleta’, uno de sus temas más populares.

‘Pasa la página’, ‘Vacío’ y ‘Te echo de menos’ fueron las siguientes canciones que entonó el artista antes de presentarse a las abarrotadas gradas en Santo Domingo. «Yo me llamo Luis Fonsi, un placer», fueron sus primeras palabras.

«Vamos a hacer lo posible para que sea una noche inolvidable, vamos a hacer de todo un poco, quiero ver si ustedes se acuerdan de esa primera actuación», expresó el cantante.

‘Imagíname sin ti’, ‘Róbame’ o ‘Calypso’ fueron las siguientes presentaciones de un concierto en el que se pudieron escuchar todos los géneros musicales que cantó Fonsi en su carrera: balada, rock latino, reguetón o pop.

Uno de los momentos especiales de la noche se pudo ver cuando en la pantalla del Pabellón de Voleibol se proyectó un video de la carrera musical del protagonista, desde su niñez hasta la actualidad, pasando por los momentos más destacados de su carrera.

Tras una serie de canciones románticas entre las que se encontraba ‘Gritar’ o ‘Respira’, el puertorriqueño aceptó algunas sugerencias del público para entonar tramos de canciones como ‘Andalucía’.

‘Aquí estoy yo’ y ‘Yo no me doy por vencido’, dos canciones que prácticamente las cantó el público a viva voz, dieron la antesala a un final de concierto con mucho ritmo en el que animó a los asistentes a bailar: «Ustedes son los que me tienen que enseñar a bailar bachata».

Por último, y tras hacer un amago de finalizar el concierto, Luis Fonsi regresó para cantar ‘Échame la culpa’ y cerrar con ‘Despacito’, la más valorada de su carrera musical y con la que se vistió con una bandera que unía las de República Dominicana y Puerto Rico.

El concierto mezcló la nostalgia y los buenos recuerdos del pasado, lo que generó un ambiente perfecto para que los dominicanos pudiesen disfrutar del cantante, que no actuaba en el país desde 2018.