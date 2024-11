Galería 360 inaugura la Navidad con concierto sinfónico

En esta temporada realizarán presentaciones artísticas con un variado repertorio de Navidad hasta el sábado 21 de diciembre

Santo Domingo. Con un concierto sinfónico protagonizado por la Orquesta Dominicana de Vientos, Galería 360 inauguró la época más alegre del año, la Navidad.

Este recital realizado en el área frontal del centro comercial donde fue encendido el gigantesco y espectacular árbol contó con la presencia de invitados, clientes, visitantes y familias quienes disfrutaron cada interpretación de principio a fin.

Fernando García, presidente de Galería 360 dijo que en esta temporada realizarán 13 presentaciones con un variado repertorio de Navidad.

Asimismo, recordó que hace ocho años recibieron a Festi-Band y su orquesta “y desde entonces han construido una relación de familia constante y en crecimiento”

.Al saludar a los presentes, el maestro José Vidal Hernández afirmó que esta temporada de Navidad será inolvidable por la calidad de los conciertos y porque con la presentación al aire libre hacen honor a las retretas que décadas atrás eran muy populares en los parques del país.

“Estamos muy agradecidos por el trato y el apoyo permanente del equipo de Galería 360 a estos jóvenes que están haciendo buena música y están recibiendo conocimientos favorables para su crecimiento y formación”.

Repertorio

En este inolvidable concierto Festi-Band interpretó 20 temas de Navidad en español e inglés, siendo algunos de estos: “Alegre Vengo”, “Jingle Bells Fantasy”, “En el portal de Belén”, “Sleigh Ride”, “Fantasía on a catalonian carol tradicional”, “Merry Christmas Tradicional”, “Its Beguinning to Look Like Christmas”, y el “Concierto para clarinete” interpretado por el joven Cesarin Caro.

El repertorio también incluyó los temas “Fiesta Tropical” “Cariñito”, “El burrito sabanero”, “Ukrainian Bell Carol”, “Aguinaldo dominicano”, “A Jazzy Christmas”, “Cascabel”, “Feliz Navidad” y “Farolito”, los cuales fueron muy aplaudidos por los presentes.

Próximos conciertos

Los próximos conciertos de esta temporada de Navidad serán el viernes 22 de noviembre, a las 5:00 p.m. En diciembre serán el domingo 1, a las 5:00 p.m.; Así como los viernes 6 y 20, a las 6:00 p.m. y los sábados 7, 14, 20 y 21, a las 5:00 p.m.

Las agrupaciones que deleitarán al público son: Ensamble orquesta dominicana de vientos, Ensamble Clarinetes y Ensambles de Flauta; la Banda sinfónica de UNAPEC, Banda infantil Festi-Band y Banda Sinfónica Juvenil Festi-Band, Ensamble de saxofones fusas del Caribe y Ensamble de percusión sinfónica.